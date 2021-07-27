Глава МВД просит правоохрану начать расследование в связи с сопротивлением полиции в Руднинкай

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте просит правоохрану начать досудебное расследование в связи с оказанием сопротивления сотрудникам полиции в Руднинкай, где планируется поселить нелегальных мигрантов.

"Это не была мирная акция протеста, как пытаются подчеркнуть. Люди, которые участвовали в этой направленной акции, ворвались на территорию полигона, напали на сотрудников, подожгли покрышки. И, разумеется, это преступное деяние, на таком военизированном объекте, у которого есть специальный статус, попустительствовать таким действиям нельзя", - сказала министр на пресс-конференции во вторник.

"Поэтому я обратилась и в Департамент полиции, и в Генеральную прокуратуру, чтобы было начато досудебное расследование с оценкой всей этой ситуации и была понесена ответственность", - сказала она.

А. Билотайте расценивает акцию протеста, которая прошла в понедельник вечером, как "провокацию и антигосударственную деятельность", поэтому просит дать оценку ситуации и Департамент государственной безопасности (ДГБ), а также предоставить информацию.

"Эти действия были хорошо организованы. Как известно, среди участников протеста большая часть была не из местных жителей (...), а люди пришлые. Хорошо спланированная, хорошо организованная акция против государства", - сказала она.

По словам министра, если оценивать потоки нелегальных мигрантов, то вскоре их будет около 3 тыс., однако большинство расселено на погранзаставах, а это значит, что пограничники не могут выполнять свои обязанности и занимаются мигрантами.

Глава Службы общественной безопасности: лица ворвались на военную территорию

Глава Службы общественной безопасности (СОБ) Ричардас Поцюс подчеркнул, что это был "серьезный инцидент", потому что ворвавшиеся в понедельник на военную территорию лица подожгли покрышки, нанесли легкие ранения двум полицейским и блокировали въезд на полигон. Для сдерживания ворвавшихся на полигон пришлось применить слезоточивый газ.

"Вчера вечером у нас был серьезный инцидент, ворвались на нашу военную территорию, были подожжены покрышки, цели две - или поджечь лагерь, который готовится для беженцев, или направить внимание нашей охраны на этот возможный пожар. Имело место покушение на нашу охрану, два сотрудника ранены, были вызваны наши специальные силы СОБ, которые разблокировали въезд-выезд, внутри потушили пожар вместе с Противопожарно-спасательной службой и навели порядок", - сказал глава СОБ.

По его словам, вторжение произошло в понедельник вечером, в 21.30-22, а сотрудники СОБ не могли попасть на территорию полигона и выехать оттуда до 5 часов утра. После потасовки лица задержаны и переданы полиции. Р. Поцюс не мог точно сказать, сколько человек ворвалось на полигон.

Участники протеста - даже из Жемайтии

Заместитель генерального комиссара полиции Арунас Паулаускас сказал, что вызов из-за заблокированной дороги на полигон полиция получила в понедельник после 17 час.. Позже, когда была замечена толпа "довольно агрессивно настроенных" лиц, было вызвано подкрепление, и участников протеста оттеснили силой, было задержано восемь оказавших активное сопротивление человек.

По словам А. Паулаускаса, часть лиц была не из местных, "некоторые из них - даже из Жемайтии".

"Я считаю, что примененная в этой ситуации сотрудниками сила и спецсредства были совершенно сопоставимыми сложившейся ситуации и уровню опасности", - отметил он.

Заместитель генкомиссара подтвердил, что эти действия "имеют все признаки хорошо спланированной акции, и это точно не небольшой протест местной общины в связи с возможным размещением мигрантов".

По его словам, самоуправление Шальчининкского района получило просьбы разрешить проведение двух собраний с участием до 15 человек, однако в Руднинкай собралось около 150 человек, и это "грубое нарушение закона о собраниях".

А. Паулаускас сказал, что полиция сейчас полностью готова реагировать на подобного рода несанкционированные собрания.

"Люди приехали из разных уголков Литвы. А это говорит о том, что это хорошо организованная акция с целью помешать расселению мигрантов в Литве", - сказал один из руководителей полиции.

По его словам, полиция также получила заявления 13 участников протеста из-за возможных ранений.

Советник премьера: вторжение на территорию произошло позже

Советник премьер-министра Ингриды Шимоните Кястутис Ланчинскас сказал, что вторжение на территорию полигона произошло позже, после протеста с блокированием дороги.

"То, что часть этой собравшейся толпы вернулась на территорию значительно позже и предприняла насильственные действия, показывает, что это не была акция местных жителей, а спланированное мероприятие с целью оказания сопротивления полиции и сотрудникам СОБ.

Сотрудники полиции в понедельник силой оттеснили людей от дороги возле Руднинкского полигона, где они блокировали проезжую часть в знак протеста против расселения нелегальных мигрантов на этой территории Шальчининкского района. Несколько десятков человек пытались заблокировать ведущую к полигону дорогу грузовикам, подвозившим все необходимое для создания палаточного городка мигрантов.

На Руднинкском полигоне планируется поселить до 1,5 тыс. мигрантов.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали более 2,8 тыс. мигрантов. Из-за их наплыва Литва объявила экстремальную ситуацию в государственном масштабе. Должностные лица страны считают, что возросший поток миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы.

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