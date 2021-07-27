Операция по задержанию нелегалов: как пограничники ловят мигрантов

Ситуация на границе с Беларусью остается напряженной, но пока она находится под контролем. Несмотря на то, что каждый день границу переходят десятки, а иногда и больше 100 нелегалов, пройти незамеченными мимо пограничников им не удается.

Журналисты ездили вдоль границы с руководителем Друскининкайской заставы Паулюсом Пацявичюсом. Когда начался кризис, он вернулся из Испании, где в составе Frontex отслеживал потоки мигрантов. В Испании было время, когда границу нелегально переходили тысячи людей в день. Поэтому полученный им опыт в нынешней ситуации - бесценен.

Около 2 ч. ночи поступило сообщение о 4 нелегалов, которых зафиксировали камеры. В это время ситок начинается нелегальный переход границы.

Пограничники направляются к месту происшествия, сообщается, что нелегалы перешли границу, начинается их поиск. Место происшествия тщательно осматривают, поднимают дрон. В поле мигрантов не находят, значит, они успели скрыться в лесу, а это осложняет задачу.

Пацявичюс сказал, что им попались упорные мигранты, другие обычно не прячутся, а сразу сдаются. Через 40 минут нелегалы были обнаружены в лесу. Это женщина с двумя детьми из Конго и мужчина-сириец.

Они стоят на коленях и ждут. Пограничники выясняют, не нужна ли им помощь врачей, проверяют вещи - в рюкзаках только одежда, у сирийца - немного денег в карманах.

Пограничники забирают у мигрантов смартфоны, среди них и новые модели Iphone.

"Такой я себе не могу позволить", – удивился один пограничник.

Всем мигрантам дают маски, потом сажают во внедорожник и везут на заставу, где выясняют личность задержанных. У людей из Конго документов нет, а сириец предъявил студенческое удостоверение.

На улице - 12 градусов тепла, мигранты усталые, они замерзли. Подростки на заставе заснули прямо на скамейке. После всех формальностей их проверяют на COVID-19 и изолируют.

Потом из заявки на предоставление убежища передают Департаменту миграции. До сих пор все рассмотренные заявки были отклонены.

"Мне очень жалко этих людей, они так бедствуют, – сказал Пацявичюс. – Они идут, сами не зная куда. Приходят и спрашивают: "Это Германия?".И это только начало".

Ночь была достаточно спокойной, в Друскининкай задержали всего 40 мигрантов (по всей Литве - 150).

Весь этот кризис уже признали гибридной атакой против Литвы. Мигранты рассказывают, что белорусские пограничники их либо не замечают, либо еще пугают, требуя уходить.

Литовские пограничники говорят, что у белорусских коллег сейчас отличный период - работать не надо. "Если рядом есть озера, они ловят рыбу во время дежурства", – рассказал один из пограничников.

Раньше литовские и белорусские пограничники общались мало, а сейчас вообще нет никаких контактов. Беларусь еще и зарабатывает на этой ситуации. Много работы у таксистов, которые доставляют мигрантов к границе.

Пацявичюс рассказал, что из-за сложной ситуации, глава СОГГ уже принял решение не отпускать пограничников в отпуск, на службу просят вернуться и вышедших на пенсию коллег.

Работы предостаточно и с задержанными мигрантами, они постоянно на что-то жалуются.

"Вчера я 9 раз вызывал скорую, и ни разу врачи ничего не нашли", – рассказал Пацявичюс.

Пока в Литву идут мирные нелегалы, но есть опасения, что может произойти провокация.

На минувшей неделе Александр Лукашенко заявил о наплыве вооруженных мигрантов.

Один из приоритетов сейчас - строительство забора на границе с Беларусью. Подобные меры уже предприняла Венгрия, но за это ее критикует ЕС.

В Литве ситуация иная, поскольку представители ЕС признают, что это искусственно созданный кризис, мигрантов используют как оружие.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!