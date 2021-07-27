"Поскольку другие страны уже вводят обязательную вакцинацию для представителей определенных профессий, думаю, это надо сделать и в Литве", – сказала она.

По словам Размувене, такие требования должны касаться врачей, работников домов престарелых и отделений паллиативного ухода, домов опеки, педагогов.

На этой неделе глава Минздрава Арунас Дулькис сказал, что осенью вакцинация представителей некоторых профессий может стать обязательной.

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Однако Размувене считает, что не стоит медлить, поскольку для формирования полного иммунитета требуется около 1,5 месяцев.

"Я думаю, что в обязательном порядке должны вакцинировать учителей, neпоскольку они долгое время находятся в закрытом помещении с детьми. (...) Если людей привьют с 1 сентября, то полноценный иммунитет у них появится только во второй половине октября. Поэтому, если это делать, надо делать сейчас", – сказала она.

По словам представителя НЦОЗ, это обеспечит большую безопасность в школах, ведь не все дети могут быть привиты, а тех, кто может прививаться, прививают неактивно.

Размувене заметила, что сейчас привиты 80% педагогов, некоторые из них переболели, но "в некоторых школах есть немало непривитых".

Она также акцентировала, что для сохранения контактного обучения, придется применять регулярное тестирование.

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