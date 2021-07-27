Эпидемиолог: обязательная вакцинация представителей некоторых профессий должна быть введена уже сейчас

Врач-эидемиолог Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене сказала, что обязательная вакцинация представителей некоторых профессий должна быть введена уже сейчас, не стоит ждать осени.

"Поскольку другие страны уже вводят обязательную вакцинацию для представителей определенных профессий, думаю, это надо сделать и в Литве", – сказала она.

По словам Размувене, такие требования должны касаться врачей, работников домов престарелых и отделений паллиативного ухода, домов опеки, педагогов.

На этой неделе глава Минздрава Арунас Дулькис сказал, что осенью вакцинация представителей некоторых профессий может стать обязательной.

Однако Размувене считает, что не стоит медлить, поскольку для формирования полного иммунитета требуется около 1,5 месяцев.

"Я думаю, что в обязательном порядке должны вакцинировать учителей, neпоскольку они долгое время находятся в закрытом помещении с детьми. (...) Если людей привьют с 1 сентября, то полноценный иммунитет у них появится только во второй половине октября. Поэтому, если это делать, надо делать сейчас", – сказала она.

По словам представителя НЦОЗ, это обеспечит большую безопасность в школах, ведь не все дети могут быть привиты, а тех, кто может прививаться, прививают неактивно.

Размувене заметила, что сейчас привиты 80% педагогов, некоторые из них переболели, но "в некоторых школах есть немало непривитых".

Она также акцентировала, что для сохранения контактного обучения, придется применять регулярное тестирование.

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