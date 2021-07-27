В дзукийском детском лагере неожиданно начались роды у 13-летней девочки

В одном летнем детском лагере в Алитусском районе неожиданно начались роды у 13-летней девочки, сообщает портал dzūkijosveidas.lt.

Сообщается, что о беременности подростка не знали ни организаторы лагеря, ни родители.

Роды начались в ночь с 13 на 14 июля, девочку увезли в Алитусскую больницу, где она родила младенца.

Два года назад в Литве ребенка родила 12-летняя девочка.

Ежегодно в Литве рожают примерно 300 несовершеннолетних. Это 1% от общего числа рожениц.

Самая молодая роженица в Литве была зарегистрирована в 1995 году. Девочке было 11 лет и 5 месяцев.

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