К красным муниципалитетам Литвы присоединилась и Неринга

К красным муниципалитетам 27 июля присоединилась и Неринга. Таковы новые данные Департамента статистики Литвы.

В Нерингском муниципалитете на 100 000 жителей в течение 14 дней приходится 55 случаев коронавируса, доля положительных случаев – 4%.

Далее идет Клайпеда (199 случаев и 3,5%), Паланга (244 и 5,9%) и Кретингский район (158 и 4,4%).

В красную зону также входят Шилутский и Скуодасский районы - соответственно 143 и 4,8% и 166 и 6,9%.

В красной зоне находятся Шяуляй и Каунас. Туда же входит и Калварийский муниципалитет – 60 случаев и 4,7%.

Delfi напоминает, что за минувшие сутки зарегистрировано 211 случаев, за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 70,9 случаев.

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