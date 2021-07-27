Подготовлен калькулятор - можно посчитать, каким будет ежегодный налог на автомобиль

Министерство охраны окружающей среды Литвы подготовило калькулятор налога на загрязнение природы, который поможет рассеять все связанные с этим налогом сомнения и неясности. С помощью этого калькулятора можно узнать, какими будут налоги на конкретный автомобиль - как налог на первую регистрацию в Литве, так и ежегодный налог.

Калькулятор можно найти здесь.

"Жара этим летом, установившаяся в Литве, Канаде и Ираке, наводнения в Германии, Швейцарии и Нидерландах, шокируют и шлют сигнал бедствия - ели мы сегодня не предпримем решительные меры, то последствия будут непрогнозируемыми. Это правительство намерено действовать в сфере снижения уровня загрязнения окружающей среды и газов, вызывающих парниковый эффект.

Закон о моторных средствах - один из способов достижения этого. Я надеюсь, что этот калькулятор поможет рассеять мифы о том, что отныне по дорогам смогут ездить только новейшие авто. Дружественные автомобили есть во всех классах, главное - правильный выбор", – сказала вице-министр Гинтаре Крушнене.

С помощью калькулятора можно проверить данные, если вы знаете показатель CO2 и если не знаете. Если вы не знаете выбросы CO2, то нужно указать массу авто (кг), тип коробки передач (механическая или автомат), мощность двигателя (кВт).

В калькуляторе учитываются и данные о льготах. Надо ввести все необходимые параметры (тип топлива, Euro стандарт, выбросы CO2 и т.д.), калькулятор представит сравнение налогов, которые будут действовать с 2023 г. (с этого года он вступит в силу) по 2025 г., когда не будет льгот для авто, приобретенных до 1 июля 2020 г.

Напомним, что ту же формулу используют для подсчета налога на регистрацию и для ежегодного налога.

В соответствии с проектом, льготы предполагаются для многодетных семей, лиц старше 65 лет и некоторых других групп общества. До конца 2025 г. устанавливается переходный период для всех водителей, которые приобрели автомобили до 1 июля 2020 года.

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