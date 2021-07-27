Где будут жить приезжающие в Литву белорусы: появляются объекты нового типа

Компании, работающие в сфере ИТ, переселяющиеся из Беларуси в Литву, подыскивают жилье для своих работников. Однако не все находят желаемое. Белорусы в основном ищут жилье для аренды, поскольку Вильнюс для низ - временное место жительства. В Литве популярность набирает коливинг, поэтому в столице появляются новые объекты, приемлемые для белорусов.

Недавно стало известно о том, что белорусская компания Wargaming (занимается компьютерными играми) купила в Вильнюсе 76 квартир (по цене 2800–3200 за кв. м) в #Tower на проспекте Конституциёс, компания будет сдавать их своим работникам. Но эксперты сказали Delfi, что это исключительное явление, которое не отражает ситуацию всех белорусов.

По данным "Инвестируй в Литве" в Литву за год перебрались полностью или частично 30 белорусских компаний, которые планируют около 2000 свободных рабочих мест.

Возможно, часть компаний займет офисы в центре столицы, поэтому и жилье для работников подыскивают поблизости. Поскольку доходы в секторе ИТ немаленькие, ищут жилье среднего класса, а предложений тут немного.

Выясняется, что на рынке больше всего не хватает 3-4-комнатных квартир. По словам представителя "Инвестируй в Литве" Агне Ращюте, в объявлениях можно найти 200–300 таких объектов, а потребуется как минимум в два раза больше. Но есть и другие сложности.

Согласно агентству, белорусы хотят арендовать жилье, где можно декларировать место жительства для получения разрешения на работу и жизнь в Литве. Но, по данным "Инвестируй в Литве", около трети арендодателей не предоставляют жителям такую возможность.

Мало того, часть семей хочет приехать с домашними питомцами, а это еще больше сужает выбор.

Президент Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугас Статулявичюс считает, что и в этом году в Литву приедет немало белорусов. Но не все они работники таких крупных компаний, Wargaming, в некоторых всего 10–15 работников.

Председатель правления Hanner Арвидас Авулис подтвердил, что для многих белорусов Литва - временная стоянка: "Одни сразу начинают учить литовский, видимо, хотят остаться здесь надолго. А некоторые ясно говорят: "Зачем арендовать, если можно сразу купить", мы предлагали разные варианты. Согласно логике, недвижимость дорожает, его ценность увеличивается, вот мы и предлагали, купить, пожить 1-3 года, а потом продать и будет доход, а не убыток. Многим такая схема подходит. Они ищут жилье на то время, пока не свергнут диктатора".

По словам Статулявичюса, литовский рынок готовится к приходу белорусов и это не только продажа жилья, но и строительство домов для аренды, включая проект коливинг, заявляя, что эти объекты предназначены для работников из Беларуси и Украины.

По его словам, некоторые белорусы даже готовы ждать, когда в Литве построят новое жилье.

Объект типа коливинг появится в скором времени на ул. Калварию, его планирует компания Hanner.

Первый объект такого типа - Liv in Vilnius - появился осенью прошлого года. Глава проекта Liv-in Вита Жутаутайте сказала, что 40% его жителей - иностранцы, в их числе и белорусы. Договоры об аренде заключают как люди, так и компании.

Компания Eriadas планирует реконструкцию здания в Науяместисе, где появится еще один объект типа коливинг. Начало работ намечено на осень 2021 года, а окончание - в 2023 г. Инвестиции составят 11 млн. евро. Надеются, что этот объект привлечет белорусов.

"Я думаю, что белорусы, как и другие жители, оценят наличие общих зон, спортзала, зоны кино, lobby, где можно принимать гостей и работать. Думаю, они ценят коливинг за то, что получают не только жилье", – пояснила Жутаутайте.

Статулявичюс сказал, что пока говорят о сотнях белорусов и их семьях, вырастет и потребность в жилье, и это будет серьезным сигналом для рынка.

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