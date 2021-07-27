Уход жары из Литвы будет сопровождаться ливнями

Во вторник над Литвой пройдет активный холодный атмосферный фронт, который вытеснит тропическую жару. Будит формироваться мощные дождевые облака, во многих районах ожидаются дожди с грозами.

Местами, в основном на востоке, будут идти сильные дожди, кое-где град. Ветер усилится до 15–20 м/с. Воздух прогреется до 23–28, на востоке местами до 30 градусов.

В среду ночью на большей части страны, особенно на северо-востоке, еще пройдут небольшие дожди с грозами. Ночью будет 15–20 градусов тепла. Днем, когда атмосферный фронт уйдет, давление поднимется, будет больше солнца, но на северо-востоке еще будут формироваться дождевые облака, пройдут небольшие дожди. Днем будет 23–28 градусов тепла.

В четверг и ночью и днем во многих районах пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Температура ночью снизится до 14–19 градусов, днем будет 22–27 градусов.

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