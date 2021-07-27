Томашевский: ИАПЛ акцию протеста в Руднинкай не организовывала, это провокация

Лидер Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Вальдемар Томашевский сказал, что партия не организовывала акцию протеста в Руднинкай (Шальчининкский район). Напомним, что участников акции пришлось силой оттеснить с дороги, ведущей к полигону.

Политик сказал, что ни он, ни мэрия Шальчининкского района ничего не знали об этой акции протеста. Он назвал такие действия провокацией.

"Сейчас туда выехали наши люди, из муниципалитета. Мы не знаем, кто организатор акции, муниципалитет никаких разрешений не выдавал, не получал никаких заявок на проведение митинга. Насколько я знаю, местных там практически нет, съехались люди из Каунаса, Вильнюса, говорят, что это представители Марша в защиту семей", - сказал он Delfi в понедельник вечером.

Томашевский заметил, что он лично такие формы протеста не поддерживает.

"Наша позиция была, и в муниципалитете мы это обсудили, что понимаем сложившуюся ситуацию в стране. Она тяжелая. Мы считаем, что ничего страшного, если на пустой территории полигона площадью 5000 га временно разобьют лагерь для беженцев", - сказал лидер ИАПЛ.

Акцию протеста, во время которой полиция применила силу, он назвал провокацией.

"Я думаю, это провокация, кто-то будет пытаться говорить - вот, это поляки, они против государства, вносят деструкцию. Мы это не организовывали, мы считаем, что временный палаточный городок может там появиться", - сказал Томашевский.

Между тем генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что "применить спецсредства надо было, когда люди незаконно перегородили проезжую часть, что представляло опасность на дороге".

По словам Пожелы, задержаны 8 человек, составят протоколы о нарушении порядка. Будет решаться вопрос взыскания за невыполнения законных действий полиции.

"Они нам известны, можно сказать – "наши клиенты", - сказал о задержанных Пожела.

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