Блокировавших подступы к полигону в Руднинкай жителей силой оттеснили в сторону задержаны 8 человек

Группа людей на автомобилях блокировала подступы к полигону в Руднинкай, где намечается разместить нелегальных мигрантов. Полиция силой оттеснила их в сторону с дороги, ведущей к полигону.

Людей, которые несколько часов преграждали путь, с дороги оттеснили полицейские, были стычки с участниками акции.

По словам журналиста, одного мужчину после стычке с полицейским унесли и положили на траву.

Вскоре после этого люди несколькими рядами живой цепи встали у ворот полигона, чтобы не пропустить грузовик с необходимым оборудованием. Однако прибыла полиция по устранению беспорядков и разогнала людей, грузовик проехал на территорию полигона.

Дорогу сразу же огородили STOP-лентой, ее охраняет полиция, жителей просят убрать машины и грозят штрафами за парковки на траве.

На полигоне планируют поселить около 1500 мигрантов. По данным МВД, с самого утра туда везли оборудование для палаточного лагеря, а участники протеста мешали проехать последним грузовикам.

По словам пресс-секретаря главы МВД Агне Билотайте, эти действия, возможно, связаны с антигосударственной деятельностью.

Полиция 26 июля задержала 8 человек по подозрению в невыполнении законных требований стражей порядка - они отказались освободить путь к полигону, подтвердил пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис.

"Задержаны за невыполнение законных требований. Протоколы были составлены на месте", – сказал он. Полиция задержала нарушителей после того как оттеснила людей с дороги в сторону.

Литва ищет места для расселения рекордного количества нелегальных мигрантов. В этом году через Беларусь в Литву пришло больше 2700 мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока и Африки.

Из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила чрезвычайную ситуацию. Должностные лица страны полагают, что возросший поток миграции - это организованная акция минского режима против Литвы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!