Обязательное тестирование работников привело к хаосу, свободных мест нет, за нарушение порядка штраф 6000 евро

С 26 июля в Литве действует требование обязательного тестирования работников сферы общепита, что привело к хаосу – свободных мест нет, а за отсутствие результатов теста штраф 6000 евро. Минздрав Литвы успокаивает, говоря, что на тестирование есть еще 7-10 дней. Предприниматели боятся дополнительных расходов и надеются на то, что работники решат привиться. Непривитым и не получившим отрицательный результат теста путь на работу заказан.

С 26 июня периодически тестироваться должны работники заведений общепита, сферы культуры, досуга, водители пассажирского и грузового транспорта.

Однако предприниматели бьют в набат – работать надо сейчас, а очереди в пунктах тестирования – больше недели, дозвониться в Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) невозможно.

"У нас большая проблема. У нас есть два бара в Клайпеде, ближайшее время тестирования - 4 августа. А у работников результат теста должен быть сейчас. Мы не знаем, что делать. Очень тяжело, когда ситуация так быстро меняется – сегодня мы 4 часа пытаемся дозвониться до НЦОЗ, у нас масса вопросов: сколько действует результат теста, когда делать, кто оплачивает и т.д.", – сказал совладелец баров Bardakas, Sanatorija и Materialistė Матас Пуоджюнас.

Он считает, что работники уже должны предъявить отрицательные результаты, но сдать тест невозможно, поэтому искали варианты даже в частных клиниках.

"Представьте себе, у нас 103 работника, 60% привиты, остальные – нет. Если каждый второй день делать тесты по 30-40 евро, кто платить будет? Бар? Мы должны оплачивать? Этот вопрос непонятен, по какому принципу будут сдавать тесты. В Вильнюсе я еще даже не звонил, там бары работают только в пятницу-субботу – и сегодня работники озадачены, мест нет, очереди большие. В НЦОЗ дозвониться невозможно", – сказал предприниматель.

Сейчас работники сдают тесты перед работой. "НЦОЗ не отвечает, нет ответов по финансированию, нет данных о тестировании. Есть много вопросов без ответов, а закон уже действует", – удивлялся предприниматель, заметив, что он не может заставить работников прививаться.

И на самом деле, в некоторых городах очередь на сдачу теста - 4-5 дней, об этом на LRT сказала координатор "Горячей линии" 1808 Грета Бейнаравичюте.

Однако некоторые предприниматели этому даже рады.

"Хорошо, что нет мест на тестирование, зато есть места вакцинации. Да, неудобно, но это лишь доказательство, что невозможно тестировать такое количество людей каждых 10 дней, надо прививаться. И потом, тест сегодня отрицательный, а завтра может быть положительным. Это больше средство, которое позволит заставить работников привиться – приходишь, две прививки за полгода - и никаких проблем: ни болезни, ни тестирования", – сказал газа ЗАО Amber Food, управляющей сетью ресторанов Charlie Pizza, Katpėdėlė, La Crepe Гедиминас Балнис.

"У нас после принятия этого порядка привилось больше работников. Привиты 60-69%, а на прошлой неделе Мы создаем условия, возим, если надо, было бы желание, свозить разик - не проблема", – сказал он.

Он считает, что штрафы 1500-6000 евро - большие, это угроза, с которой должны управиться главы ресторанов.

"Штрафы большие, до 6000 евро. Тестироваться неудобно, поэтому многие идут прививаться. Посмотрим, что будет дальше, но за последние недели у нас стало больше привитых", – сказал Бальнис.

Минздрав 26 июля распространил сообщение, в котором сказано, что первые результаты тестирования работодатели должны предъявить через 7-10 дней, считая с 26 июля.

На тест надо записываться на сайте 1808.lt или по номеру 1808, сдавать тесты надо не чаще раза в 7 и не реже раза в 10 дней.

Работники, которые отказываются от тестирования или не сдали тест без веской причины, либо должны работать удаленно, либо переведены на другую должность, либо отстранены от работы до предъявления отрицательного результата теста (зарплату ему не платят).

Работодатели должны гарантировать, что работают только сдавшие тест люди, получившие отрицательный результат. Работники обязаны предъявить соответствующий документ работодателю. Тестироваться не должны переболевшие коронавирусом или привитые по полной схеме работники.

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