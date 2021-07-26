В Алитусском районе нелегальные мигранты устроили бунт

26 июля с утра в бывшей Веребейской школе (Алитусский район, Литва) начался бунт нелегальных мигрантов. Они отказались выполнять законные требования сотрудников Службы общественной безопасности.

Конфликт возник после того, как иракцы запретили другим мигрантам брать доставленную еду.

"Все началось утром, когда не разрешили раздавать мигрантам привезенную еду. Еду не разрешили брать даже детям и подросткам, а также женщинам. Сейчас привезли обед, и его не дают раздавать", – сказал Delfi заместитель директора администрации Алитусского муниципалитета Виргилиюс Пранскявичюс.

По словам мэра Алитусского района Альгирдаса Врубляускаса, недовольство среди мигрантов начало проявляться еще в минувшую пятницу – после того как в Веребеяй приехали журналисты одного коммерческого телеканала.

"Увидев видеокамеры, они быстро вспомнили о своих правах, стали кричать freedom и выдвигать требования. Одно из них – прислать врача который осмотрел бы всех желающих, – мы выполнили это требование. Но остальные требования, вроде возвращения телефонов - не в нашей компетенции", – сказал Врубляускас.

По словам Пранскявичюса, в выходные мигранты немного успокоились, поскольку им обещали, что их требования рассмотрят ответственные лица.

"Но с сегодняшнего утра и речи нет о переговорах. Они выбросили еду. Сами иракцы есть отказываются, они запретили и другим брать еду. Единственное требование – выпустить их с территории", – сказал он.

Delfi получил видео с записью событий, происходивших в понедельник утром. На видео видно, в каких условиях живут нелегалы.

"Там везде мусор, в туалетах экскременты льются через край, мигранты не пускают работников чинить канализацию. Сейчас мы и сами боимся посылать туда работников, это небезопасно", – сказал Пранскявичюс.

Сейчас в Веребеяй дежурят 16 сотрудников Службы общественной безопасности. Они работают в жутких условиях: дежурят 8 часов, потом там же отдыхают в спальных мешках у забора. Потом - снова дежурство. У них даже нет нормальных условий для поддержания гигиены.

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