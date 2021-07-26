Министры стран ЕС утвердили миллиардный план оживления экономики Литвы

Министры финансов Европейского союза (ЕС) в понедельник окончательно утвердили план оживления экономики Литвы стоимостью более 2 млрд евро, и министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте говорит, что план нашей страны будет решать структурные проблемы.

"Этот план в Литве будет решать структурные проблемы, потому что само конструирование плана было таким, чтобы он охватывал цели "зеленого" курса, а также цифровые трансформации и соответствовал рекомендациям стран Европейского совета", - сказала министр на пресс-конференции в понедельник в Вильнюсе.

В этом году в экономику должно быть вложено 149 млн евро средств этого плана.

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Намечается финансировать оборудование накопителей энергии мощностью 200 мегаватт, программу "школы тысячелетия" и развитие цифровых инноваций в области образования. Также будут расширены финансовые средств Фонда инноваций, ориентированные на программы стартапов.

"Основное ускорение экономики произойти в течение трех ближайших лет", - сказала министр на пресс-конференции в понедельник.

После утверждения плана "Литва нового поколения" правительство и Еврокомиссия еще должны будут подписать соглашение о финансировании, а в конце лета или начале осени Литва должна будет получить аванс в размере 13% - 289 млн евро.

В 2022 году из фонда планируется выделить 435 млн евро, в 2023 году – 609 млн евро, в 2024 – 624 млн евро, в 2025 году – 293 млн евро, в 2026 году – 114 млн евро.

По словам министра, в соответствии с оценками того, как страны-члены соответствуют рекомендациям Европейского совета, Литва занимает первое место – ее показатель составляет 93,3%, между тем общий средний показатель составляет 65,8%.

В общей сложности на 2021-2026 годы Литве намечается выделить 2,225 млрд евро - деньги будут поступать в страну по частям.

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