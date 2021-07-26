В связи с некоторым снижением температуры воздуха снизилось потребление электроэнергии и выработка на тепловых электростанциях, снижение цены также было обусловлено и увеличением объемов выработки их обновляющихся ресурсов в регионах Балтийских и скандинавских стран, говорится в сообщении Litgrid.
Выработка электроэнергии в Литве 19-26 июля снизилась на 30%, а местные электростанции обеспечили 26% потребления электроэнергии в стране.
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