Litgrid: цена на электроэнергию в Литве за неделю снизилась на 12%

Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве за последнюю неделю снизилась на 12% до 84,3 евро за мегаватт-час, сообщает оператор электропередающей системы Litgrid. В Латвии средняя цена на электроэнергию на прошлой неделе тоже была 84,3 евро, а в Эстонии - 80,5 евро за мегаватт-час.

В связи с некоторым снижением температуры воздуха снизилось потребление электроэнергии и выработка на тепловых электростанциях, снижение цены также было обусловлено и увеличением объемов выработки их обновляющихся ресурсов в регионах Балтийских и скандинавских стран, говорится в сообщении Litgrid.

Выработка электроэнергии в Литве 19-26 июля снизилась на 30%, а местные электростанции обеспечили 26% потребления электроэнергии в стране.

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