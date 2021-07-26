Министр: в Литву вскоре поступит около 100 км колючей проволоки из Эстонии

В Литву вскоре поступит около 100 километров колючей проволоки (концертины) из Эстонии. Ее размещение продолжится на наиболее уязвимых участках границы с Беларусью, говорит министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"Приобретение концертины идет, и тот процесс, который связан с поставкой, не прерывается. Видимо, завтра утром поступит 100 км концертины из Эстонии. Я очень благодарна эстонцам. Видимо, эти двусторонние отношения, этот двусторонний контакт дает результаты", - сказал в понедельник министр.

По словам министра, предложения представили также Дания и Словения, закупки идут и в Литве, предварительный победитель одной такой закупки должен выясниться сегодня.

В связи с зафиксированными пограничниками тремя случаями, когда мигранты из Беларуси попали в Литву через такую колючую проволоку, министр сказала, что планируются "различные инженерные решения", чтобы сделать это заграждение эффективнее. По ее словам, колючая проволока будет размещена на наиболее уязвимых участках границы общей протяженностью 100 км.

"(...) Может быть, что на самых опасных участках будет и концертина, и забор", - сказала А. Билотайте.

Раньше министр говорила, что для борьбы с нелегальной миграцией из Беларуси намечено оборудовать барьер из колючей проволоки протяженностью 550 км, впоследствии будет возведен и большой забор. Представители армии в пятницу сказали, что протянуто всего около 1,5 км такого барьера, который, как ожидается, может приостановить мигрантов, потому что не хватает самой проволоки.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!