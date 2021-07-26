Глава Минздрава Литвы: в ближайшее время порядок получения "паспорта возможностей" изменится

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в понедельник рассказал о новых показателях, которыми будет руководствоваться, вводя новые ограничения. Будут и новости, касающиеся "паспорта возможностей", сказал он.

Как уже сообщалось, правительство установило показатели, которыми будут руководствоваться при объявлении карантина.

"Правительство сегодня единодушно все обсудило и зафиксировало, чтобы не сбиться с пути – мы не можем вернуться к ситуации, когда из-за ограничений часть людей не может получить медицинские услуги. Значит показатель, с которого вводятся ограничения - нагрузка на систему здравоохранения – это заполненность 300 ковидных коек, сейчас заняты 80", – сказал министр.

Он заметил, что этот показатель свидетельствует о напряжении. Министр сказал, что в ближайшее время введут определенные коррективы в разные виды деятельности. Для этого используют "паспорт возможностей".

"Это будет договоренность о том, что можно, а что нельзя делать, когда есть "паспорт возможностей", – сказал он.

"В ближайшее время введем изменения и на "паспорт возможностей" будет действовать только тест ПЦР", – продолжил министр. Также изменят обстоятельства получения этого документа.

"Правительство не будет компенсировать тесты на получение этого паспорта", – подтвердил Дулькис. Точные даты он не назвал, но сказал, что решение будет принято в ближайшее время.

Министр заметил, что в Литве уже доминирует штамм "дельта".

"Дельта распространяется очень быстро, он доминирует в Литве. Тенденция показала, что если мы не будем прививаться или будем прививаться в таком темпе, как сейчас, (…) то эти 300 коек заполнятся быстро. Думаю, через 3–4 недели", – сказал Дулькис. Он напомнил, что по-прежнему действуют определенные требования в рамках чрезвычайной ситуации.

"Будет решаться вопрос карантина. (...). Пока это не требуется. Посмотрим что будет в ближайшее время", – продолжил министр. Он заметил, что возможные ограничения будут связаны с общением и перемещением.

"Мне кажется, все помнят, что такое карантин. Это будет связано не только с мероприятиями. Вспомните, в карантин можно было получить лишь самые необходимые услуги и т.д. Каких услуг это коснется и в каком объеме, увидим в ближайшее время", – заметил Дулькис.

"Посмотрите, скольких средств лишаются работодатели, бизнес, экономика из-за болезни. Посмотрите на то, сколько денег уходит на лечение – от 2 до 50 000 евро на человека", – продолжил он.

По его словам, расширят сферы, работникам которых придется регулярно сдавать тест на коронавирус. Он заметил, что некоторые люди, которым нужен тест, хитрят, чтобы получить его бесплатно.

"Уже есть сигналы, что люди пытаются хитрить – отмечают, что у них есть симптомы. Прошу этого не делать, иначе придется изолироваться", – сказал министр.

"В ближайшее время нельзя будет сдать бесплатно тест на "паспорт возможностей", – напомнил Дулькис.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!