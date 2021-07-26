СОГГ: зафиксированы три случая пересечения границы через колючее заграждение

За последнее время было зафиксировано три случая незаконного пересечения границы Литвы со стороны Беларуси в тех местах под Друскининкай, где установлено заграждение из спиральной колючей проволоки.

"На участке, где установлено заграждение пограничники задержали нелегалов. Это значит, что они перебрались через заграждение (...) Зафиксированы три таких случая", – сказал пресс-сектретарь СОГГ Гедрюс Мишутис.

По его словам, последний случай был зафиксирован 25 июля, остальные два - раньше.

"Пока они пробрались через заграждение, успели подъехать пограничники и их задержать, Документов у них не было, но они назвались гражданами Конго, Камеруна и Гвинеи. До этого такие случаи были неделю о две недели назад – пятеро иракцев и четверо нигерийцев, тоже без документов", – сказал Мишутис.

Он заметил, что для многих мигрантов спиральная проволока - препятствие, других же она задерживает, дает время пограничникам подъехать к месту нарушения границы.

"Для части это препятствие (...) Другие затрачивают немало времени (...) Они попадают прямо в руки пограничников", – прибавил представитель СОГГ.

Он не сказал, как мигранты преодолевают такое заграждение.

Сейчас в Литве заграждение из спиральной колючей проволоки протянулось на 5 км. В ближайшее время планируют купить еще 20 км проволоки.

В этом году из Беларуси в Литву пришли 2730 мигрантов, в 34 раза больше, чем за весь прошлый год.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!