В Литве уже девять "красных" муниципалитетов

Карта муниципалитетов Литвы постепенно краснеет. По данным Департамента статистики на понедельник, 26 июля, в стране уже 9 красных муниципалитетов. Палангский муниципалитет попал в самую красную зону COVID-19 – C3.

Каунас и Шяуляй находятся в красной зоне C1. В Шяуляй на 100 000 жителей в течение 14 дней приходится 107 случаев, доля положительных – 1,4%, в Каунасе – соответственно 109 и 2,5%.

Казлу-рудский район, Пагегяйский район, Шилутский район, Клайпеда, Кретингский район и Скуодасский район входят в красную зону C2. В Казлу-рудском районе на 100 000 жителей в течение 14 дней приходится 45 случаев, доля положительных тестов – 4,7%, в Пагегяйском районе - соответственно 70 и 4,1%, в Шилутском – 140 и 5,6%, в Клайпеде - 184 и 3,7%, в Кретингском районе – 155 и 4,4%, а в Скуодасском - 128 и 6%.

Паланга вошла в красную зону C3 - 201 случай на 100 000 жителей за 14 дней, доля положительных случае – 5,2%.

Литва входит в желтую зону В2 (65,9 случаев на 100 000 человек за 14 дней), доля положительных случаев – 2,2%.

Ускорение пандемии составляет 111%.

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