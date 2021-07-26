Клайпедский порт в этом полугодии – первый по погрузкам в странах Балтии

По показателю погрузок Клайпедский порт продолжает уверенно лидировать в Балтийских странах, а на восточном побережье Балтийского моря уступает лишь российским портам в Финском заливе, свидетельствуют данные о погрузках, опубликованные портом.

В первом полугодии этого года в Клайпедском порту было перевалено 22,050 млн тонн грузов – на 0,2% больше, чем в январе-июне.

Этот результат больше, чем показатели всех латвийских портов, где за сопоставимый период перевалка сократилась на 9,5% до 20,471 млн тонн.

Грузовые потоки в Рижском порту сократились на 14,5% до 10,150 тонн, в Вентспилском – на 14,2% до 5,835 млн тонн, а в Лиепайском – выросли на 9,2% до 3,367 млн тонн.

Объединенный Таллинский порт перевалил 11,168 млн тонн грузов – на 14,5% меньше, чем год назад.

По объемам погрузок на восточном побережье Балтийского моря и далее продолжают лидировать три российских порта в Финском заливе. Погрузки в Усть-Луге за сопоставимый период сократились на 1,7% до 52,912 млн тонн, между тем, в Санкт-Петербурге они выросли на 2,6% до 30,639 млн тонн, а в Приморске они сократились на 11,5% до 26,119 млн тонн.

Погрузки в Калининградских портах сократились на 7,2% до 5,035 млн тонн.

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