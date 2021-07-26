Неофициальный лидер мигрантов – о жизни в палаточном городке: возможно, скоро произойдет что-то хорошее

На Друскининкайскую заставу журналисты приезжают в 23 ч. Там на скамье встречаем первых 6 мигрантов из Африки. Они пришли в Литву достаточно рано, обычно мигранты идут около 3 ч. ночи. Но бывают случаи, когда они приходят прямо средь бела.

Большая часть мигрантов утверждает, что по-английски не говорят. Журналистам удалось поговорить с одним молодым человеком. "Помогут ли нам здесь? Я надеюсь, что нам ничто не угрожает. Помогут ли нам здесь?", – вопрошает молодой человек.

На вопрос, почему и от чего он бежал, 26-летний молодой человек из Сьерра-Леоне рассказал двою историю.

"Мой отец был членом оппозиционной партии, поэтому во время выборов его убили. Нашу семью преследовали, поэтому дядя купил мне билет в Минск, чтобы я мог найти убежище в Европе", – сказал он.

Рассмотренные заявки показали, что обычно такие истории не подтверждаются – пока никто не получил статус беженца. Собеседник сказал, что с удовольствием остался бы в Литве, а если бы появилась возможность, то уехал бы Германию. Главное для него – быть в шенгенской зоне. Он хотел бы здесь использовать свои таланты.

"Я хочу играть в футбол. Если найду хорошую команду, тренера, тогда я смогу использовать свой талант, подпишу контракт и буду получать зарплату", – сказал он.

Правда, на родине он не был профессиональным футболистом, но убежден, что совсем не поздно начать восхождение в этой сфере. Он сказал, что во время пересечения границы не видел пограничников и каких-либо других препятствий.

Пока журналист говорил с будущим журналистом, Али из Ирака успокаивал других новичков. Поскольку ни у одного из них не было паспортов, Али, владеющий 5 языками, помогает пограничникам собрать данные – имена, фамилии, страну, из которой родом мигранты.

"Хорошо, что он есть. Надо было проверить африканцев на коронавирус, договориться с ними невозможно, а Али за 3 минуты все объяснил", – сказало пограничники.

Али стал несомненным лидером в лагере, он помогает следить за порядком и решать проблемы.

"Меня все слушаются. Знаете почему? Им нравится система, они видят, что я ее поддерживаю, – сказал Али.- Если сюда попадают плохие люди, мы их выкидываем, поскольку они кричат, сроят злые козни. У меня есть тайная команда из 6 человек, они говорят на разных языках. Они за всем следят и собирают информацию, на случай, если кто-то захочет напасть на охрану или перелезть через забор. У меня есть два телохранителя, на случай, если кому-то не понравится моя работа и кто-то захочет напасть на меня".

Он показал место, где живут мигранты: люди танцуют, общаются, играют в футбол. За ними постоянно следят двое охранников. По словам Али, если кто-то затевает драку или какие-то нехорошие действия, о узнает заранее и пресекает такие действия.

"Я работаю по много часов, я не расслабляюсь, я сплю мало. Если кто-то нападет на охрану, сбежит, плохо будет всем, как беженцам, так и охране. Тогда мы падем. Я слежу за порядком. Нам нужна система, мы любим систему, дома у нас ее нет", – сказал собеседник.

Али сказал, что проблемы вызывают выходцы из Африки. Он заметил: "Африканцы - они другие. Я не хочу об этом говорить... без комментариев. Но меня они слушают. Простите, не буду говорить об этом".

Пограничники подтвердили, что в словах Али есть правда. Африканцы ведут иной образ жизни, они разбрасывают мусор, но на замечания Али реагируют и убирают за собой. Сам Али сказал, что больше года жил в Европе, он женат на гражданке Финляндии и воспитывает ребенка. Но в Финляндии кому-то показалось, что их брак фиктивный, поэтому его депортировали в Багдад. Почему он выбрал Литву для того, чтобы попасть в Европу?

"Вы ведь умные, не дети, все понимаете. Ведь Лукашенко открыл границу. Лукашенко сообщил об этом в СМИ. Получаешь визу и летишь из Багдада. Из Минска за 7000 евро тебя могут довезти до Германии. Я шел сам, поскольку все знал, я разбираюсь в картах. Раньше это было невозможно: тебя в Беларуси сажали в тюрьму, на тебя кричали, тебя били, убивали. Это нехорошая страна, там диктатура. А сейчас этого нет. Сейчас можно спокойно идти", – рассказал Али.

К журналисту подошли и другие мигранты, стали делиться своими проблемами.

"Здесь нет порядка, у нас нет телефона, наши семьи 15 дней ничего не знают о нас, – сказал молодой гражданин Ирака. – Каждый день та же еда. Нет туалетов, вода только холодная. Невозможно получить сигареты. У нас нет одежды, ту же самую стираем каждый день. Нам нужна ваша помощь, помощь других стран".

Однако журналист убедился, что не все рассказанное - правда. Туалеты и душевые есть.

Другой молодой человек поблагодарил Литву, за то, что его приняли, но сказал, что заботятся о них плохо.

"Мы знаем, что в самой Литве ситуация нехорошая. Но мы надеемся, что власти станут лучше, нам нужно больше. Мы благодарны правительству Литвы, но нам нужны условия получше, если это возможно", – сказал он.

Пограничники сказали, что многие мигранты говорят о любви к Литве, но не верят этому.

"Приходят, говорят, любим Литву, а назавтра мы узнаем, что их задержали, когда они пытались перейти границу с Польшей", – рассказал пограничник.

Али подтвердил, что обстановка в лагере напряженная.

"Люди чувствуют себя плохо. Они не считают эту страну свободной. Это непохоже на мир. Даже в тюрьме лучше. Там телефоном можно пользоваться. Их у нас забрали. Но мы ждем. Может, скоро произойдет что-то хорошее", – улыбнулся он.

На КПП в Швендубре ночью спокойно. Мигранты в лагере спят, но привезли новых, задержанных вечером. Новичкам дали раскладушки, новые спальные мешки. Пограничники сказали, что мест на КПП больше нет, куда девать других, если их задержат ночью - неизвестно.

Еще одна угроза – задержана группа чеченцев. ни попросили убежища, сказав, что являются гомосексуалистами и не могут оставаться на родине. Пока они ведут себя спокойно, но их надо держать отдельно от других мигрантов, поскольку конфликты в данном случае практически неизбежны. Если появится еще больше чеченцев, угроза значительно вырастет.

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