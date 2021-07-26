Коронавирус в Литве: 96 новых случаев, никто не умер

За минувшие сутки в стране было выявлено 96 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил в понедельник Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 65,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 2,2%.

За минувшие сутки было сделано 2191 молекулярный (ПЦР) и 2062 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 281 тыс. 63 человека, за сутки несколько выросло число все еще болеющих до 1721.

От коронавируса в Литве скончались 4410 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9014 смертей.

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