Единственный в своем роде такой рынок в Литве: и продавцы и покупатели на нем голые

10 часов утра. На пляже развевается красный флаг. О больших волнах сообщают и спасатели. Однако на женском пляже царит оживление. Хотя женщины собрались там не ради купания.

Женщинам старшего возраста это место хорошо известно. Оно пользуется популярностью с советского времени. Но более молодые женщины уже далеко не все знают о таком рынке.

О чем идет речь? Женский пляж летом - уникальное место, настоящий рынок на песке. Он зародился в советское время, когда в магазинах товаров было немного, одежда была дефицитом.

Рассказывают, что одно время там велась даже массовая торговля, с которой никак не могли справиться. Об этом писали во всем СССР, даже в московских изданиях, рынок называли рынком для голых.

Сейчас массовой торговли на рынке нет, но продавцов и покупателей по-прежнему достаточно. Да и атмосфера там царит необычная. Большая часть покупательниц на рынке - обнаженные или чуть прикрывают свои тела. Даже продавщицы сидят в костюме Евы. Для тех, кто к такому не привык - обстановка странная, а для привычных – удобство. Не нужны никакие раздевалки. Все примерить можно на месте.

Выбор одежды здесь довольно большой - и платки, и джемперы, и блузки. В отдельной палатке торгуют бельем Victoria's Secret, чуть дальше - одеждой известных брендов, видимо, из аутлетов. Здесь цены выше, чем в других павильонах. Например, бюстгальтер стоит 30-40 евро.

Чуть поодаль стоят палатки с одеждой менее известных брендов на любой вкус и возраст. Популярный комплект в этом году - джемпер и шорты зеленого цвета стоит 35 евро.

"Знаете, не буду снимать, так и пойду. Только снимите этикетки", – сказала продавщице покупательница этого комплекта. Подошло, понравилось, осталось заплатить и снять этикетки.

Здесь есть и торговки, у которых нет даже палатки. Они продают трикотаж, нижнее белье на простых столиках. Подходишь, склоняешься, выбираешь, тебе предлагают примерить, примеряешь - идет, сразу и покупаешь.

Цены у таких торговок более чем приемлемые. Например, бюстгальтер стоит 10 евро, а хлопчатобумажные трусики – 2,50 евро. Можно выбирать из разных моделей и цветов.

В одной из палаток продают одежду из натурального льна. Вся одежда - ручной работы. Ее шьет сама продавец. Женщина сказала, что в других местах ее одежду купить нельзя. Она шьет всю зиму, а летом продает товар на этом пляже.

Правда, цены здесь немаленькие, но это ручная работа и настоящий лен. Например, блузка стоит 40 евро, свитер с узорами - 45 евро.

Как и все на литовском взморье, торговля на этом рынке зависит от погоды.

Больше всего клиентов приходит в выходные дни, в рабочие их бывает меньше.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!