Карбаускис: очевидно, что в разрешении миграционного кризиса нам уже нужна помощь

Теневое правительство Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) решило обратиться к Европейской комиссии (ЕК) с просьбой оценить планы правящих по созданию физического барьера на границе с Беларусью. Рамунас Карбаускис, председатель СКЗЛ, говорит, что это сделано в первую очередь потому, что уже известен прецедент, когда Венгрия проиграла дело в Суде ЕС по поводу строительства стены. Речь идет и о дипломатической помощи Литве, поскольку, по его мнению, кризис нелегальной миграции не закончится, пока не будет достигнута договоренность с Беларусью.

"Сначала мы спросим, ​​каким будет регламент ЕС, чтобы мы не столкнулись с санкциями, потому что в противном случае мы могли бы выбросить 500 миллионов евро впустую. Вторая проблема заключается в том, что мы говорим о дипломатической помощи Литве, потому что мы видим, что наше собственное политическое руководство, Министерство иностранных дел (МИД), правительство полностью расстроены, отвергают любую возможность поговорить с Беларусью. Очевидно, что этот кризис не закончится, пока мы не достигнем договоренности с Беларусью", - пояснил Р. Карбаускис в эфире Delfi TV.

По его словам, не обязательно вести переговоры должна вести Литва, однако речь идет о возможности пригласить какую-то третью страну, которая, имея хорошие отношения с Беларусью, Россией, могла бы поговорить с ЕС и США.

"Без диалога не обойтись. Мне очень грустно слышать комментарии Габриэлюса Ландсбергиса о том, что с террористами не разговаривают. Если бы белорусское руководство, как бы это не называли, прекратило бы эту кампанию, она бы закончилась в тот же момент. Если мы, ЕС, не договоримся с посредниками, это никогда не закончится. Теперь мы можем быть храбрыми, казаться сильными, когда есть 2000 мигрантов. Когда будет 30 000 мигрантов, мы не будем такими смелыми, потому что государство не справится с этим", - сказал он.

По его словам, среди таких стран-посредников упоминались Объединенные Арабские Эмираты: "Литва здесь не главный игрок. Вот ЕС, США - да. Мы должны выбрать того, кто разговаривает и с теми, и с теми. Мы упомянули ОАЭ. Их отношения с Россией и Беларусью такие же хорошие, как с ЕС и США".

Однако, по словам Р. Карбаускиса, ни о каких уступках Беларуси говорить нельзя.

"Нам нужно говорить с позиции сильных, указывая, какие будут следующие шаги. Если Беларусь не прекратит это делать, она начнет вводить террористов в ЕС, как президент Беларуси сейчас пообещал в публичных выступлениях. Это приведет к усилению санкций, закроет все границы с Беларусью, запретит ее гражданам въезд и выезд из страны, их собственность в ЕС, мире будет арестован", - отметил он.

"Когда мы слушаем, как правители говорят, что мы создадим плохие условия, и они (мигранты - Delfi) скажут своим соотечественникам в Facebook, что здесь очень плохо, и не будут ездить, - это смешно, потому что в любом случае Беларусь как государство организует этот поток", - подчеркнул Р. Карбаускис.

Он считает, что необходимы переговоры ЕС с Беларусью или посредничество третьих стран.

"Зная наше правительство, Габриэлюса Ландсбергиса, Ингриду Шимоните, нет сомнений в том, что этот разговор, вероятно, закончится еще хуже, чем когда его вообще нет. <...> Я понимаю, что то, что произошло в Беларуси, неоправданно, но с другой стороны, США посоветовали нам попытаться найти решения и отношения с соседними странами. В этом случае другого выхода нет. Эстонцы в настоящее время назначили посла в Беларуси, а мы делаем прямо противоположное", - отметил Р. Карбаускис.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!