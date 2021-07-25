Актуально для путешественников: прибывшим из каких стран с понедельника придется изолироваться

С понедельника тест на коронавирус и изоляция нужны будут тем, кто прибывает из Ирландии, Бельгии, с части островов Греции (за исключением Тасоса), не болел последние полгода и не привился от этого заболевания.

Именно эти страны и территории оказались в "красной" зоне после обновления списка пораженных коронавирусом государств, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

Хорошая новость для тех, кто приезжает из Норвегии - достаточно будет сделать один тест перед поездкой, поскольку страна с понедельника перемещается в зеленую зону.

Правила для прибывающих из-за границы не меняются:

• прибывающим из стран красной и серой зоны обязательно сделать тест перед поездкой и провести 10 дней в изоляции;

• прибывающим из стран желтой зоны необходимо сделать 2 теста: один перед поездкой и второй - через 3-5 дней после прибытия;

• прибывающим из стран зеленой зоны требуется только один тест перед поездкой.

Эти требования не распространяются на путешественников, которые переболели COVID-19 в течение 180 дней или были полностью привиты от этого заболевания, а с момента последней прививки прошло больше 14 дней.

Напоминаем, что список затронутых стран обновляется каждую пятницу и вступает в силу с понедельника. Все страны мира разделены на четыре зоны, к которым применяются соответствующие требования.

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