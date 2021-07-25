В Шяуляй обнаружено тело мужчины

ru.DELFI.lt

Как сообщает полиция Шяуляйского уезда, в субботу утром в общественном месте было найдено тело мужчины.

Тело мужчины 1970 г.р. было найдено в петле в 8.47 мин на улице Лирос. Внешних повреждений не обнаружено. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!