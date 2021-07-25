Тело мужчины 1970 г.р. было найдено в петле в 8.47 мин на улице Лирос. Внешних повреждений не обнаружено.

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