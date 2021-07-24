Ландсбергис: для уничтожения сети нелегальной миграции нужна максимальная вовлеченность Евросоюза

23 июля вечером министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис информировал верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о новых провокациях Беларуси в отношении Литвы.

"Вся Европа заинтересована в том, чтобы разработанный Беларусью путь нелегальной миграции был пресечен. Литва интенсивно работает, но нужны и максимальные усилия ведомств ЕС в диалоге с теми странам, из которых едут мигранты - это и страны Африки, и страны Ближнего Востока", - сказал министр.

В сообщении Боррелю он акцентировал, что режим Лукашенко давно попрал права человека в своей стране и продолжает уничтожать гражданское общество, а сейчас он идет еще дальше - пользуется и нелегальными мигрантами - семьями, женщинами, детьми.

"Литва выполняет свои "домашние задания" - задерживает мигрантов, дает им кров, пресекает их возможности идти на Запад, меняет законы, укорачивает процедуры рассмотрения заявок на статус получателя убежища, укрепляет контроль на границе, ведет переговоры с Ираком и Турцией. Мы готовимся к возвращению мигрантов на их родину, но на данном этапе нужно больше участия ведомств ЕС", - сказал Ландсбергис.

Он с Боррелем обсудил также подготовку России к учениям "Запад 2021"

и их влияние на ситуацию в регионе.

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