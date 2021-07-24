Экономист: непривитые должны сами оплачивать лечение от коронавируса

Экономист, профессор Вильнюсского университета Раймондас Куодис сказал, что надо перенести принципы ответственности из частного страхования в государственное. В таком случае непривитым пациентам придется за свой счет оплачивать лечение от коронавируса.

По словам врачей лечение больного COVID-19 в больнице стоит от 1500 до нескольких десятков тысяч евро, а в сложных случаях эта сумма вырастает до 123 000 евро.

Заместитель председателя Центробанка Литвы Раймондас Куодис сказал, что бесплатного лечения не бывает. Даже попавших в больницу больных COVID-19 лечат за счет налогоплательщиков, сообщают журналисты LNK.

В интервью LNK Куодис сказал, что его больше всего беспокоит, что "вирус добрался до наших мозгов".

"Действия по призыву людей вакцинироваться абсурдны. Мы знаем, что на этом зарабатывают пиарщики, СМИ", - сказал экономист.

По его мнению, нужны более решительные меры.

"Экономисты больше 103 лет знают, что делать в таких случаях. Видно, что свобода заканчивается тем, что ты становишься потенциально опасным для общества, ведь ты носитель бациллы, смерти. В таком случае тебе надо сформировать другую половину мозгов. Первая половина твоего мозга говорит: "тебе не надо прививаться, пусть другие прививаются. Пусть другие создают коллективный иммунитет. Я лучше помолчу, отдохну, как-нибудь проскочу". Надо сформировать вторую половину мозга, предъявить счет за то, что будет. В детском саду дети знают, будешь плохо себя вести, пойдешь сидеть на специальный стул. Во взрослом мире появляются "лойеры", - сказал Куодис.

Экономист считает, что надо сделать так, чтобы "люди начали думать".

"В частном страховании, если мы будем ездить на скорости 200 км/ч, пьяные и бить машины, то, угадайте, оплатят ли вам страховку? Там нормально - если ты ведешь себя безответственно, то страховка не действует. Тогда вы начинаете думать, защитит ли вас страховка? Нет, вы понимаете, что страховка создана для умных людей, чтобы снять риск, аккумулировать его", - сказал Куодис.

Он предлагает тот же принцип перенести и в государственное страхование здоровья. "Тут все это и закончитсяi, люди пойдут прививаться, и мы решим проблему, которая, скорее всего в середине августа вернется с новой силой", - сказал экономист.

У него есть и ответ оппонентам, которые спрашивают, как быть с курящими?

"В экономике здравоохранения такие риски давно решены. Одни люди едят цеппелины, и, вероятно, заболеют болезнями кровеносной системы. Здесь речь не идет о стиле жизни. Речь идет о борьбе с публичным злом, с инфекционной болезнью. Это не вопрос цеппелинов, алкоголя или сигарет, поскольку это не приводит к распространению инфекции", - сказал Куодис.

Он подчеркнул, что нет такого понятия как бесплатное лечение.

"Кто-то другой платит за то, за что ты не платишь из своего кармана. Но это не значит, что все это бесплатно. Нет никаких бесплатных вузов, медицины. Это понимает взрослое общество - платят другие. Возникает вопрос, (…) почему другие, которые берегли себя, должны платить за противников вакцинации и находящихся под их влиянием людей?", - вопрошал экономист.

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