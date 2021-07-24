В Вильнюсе прошла акция протеста против прививок и тестирования

Акцию протеста организовала педагог Астра-Геновайте Астраускайте, которая в свое время отличилась, облив краской макет "Холма свободы" на Лукишкской площади. Сообщается, что в мероприятии участвует и Литовский союз семей, который в мае провел в парке Вингис "Большой марш в защиту семей". "Сегодня мы не буде, исполнять гимн, сегодня мы будем бороться", -заявила Астраускайте, об этом пишет портал lrytas.lt.

Участники акции в 11 ч. собрались на Кафедральной площади, построились шеренгами так, чтобы при съемке сверху можно было прочитать слово "борьба" (kova). Однако сделать это было непросто, а один из операторов, снимавший акцию, навлек на себя немилость Астраускайте – он не ушел с места, где стоял, произошла потасовка, женщина заявила, что оператор ее ударил.

На место происшествия пришли полицейские, Астраускайте требовала назвать фамилию оператора, хотела писать заявление в полицию.

После этого собравшиеся пошли по проспекту Гедиминаса к парламенту, а оттуда вернулись к зданию правительства, где провели митинг. Участников шествия сопровождал экипаж полиции.

Участники скандировали "Правительство Шимоните - в тюрьму", "Шайку ландсбергисов - в тюрьму", "террористов - в тюрьму". У парламента скандировали "Парламент, вон". "Вся эта власть должна уйти", – заявила инициатор шествия и ее поддержали собравшиеся.

В руках у участников шествия были плакаты: "Жажду свободы и танком не задавишь", "ПЦР-тесты не должны использоваться для тестирования", "Не уничтожайте свободу слова" у др.

На площади В.Кудирки произошел еще один инцидент. Участник митинга, чтобы сделать снимок, забрался на памятник Винцасу Кудирке, поскользнулся и сломал ногу. Его увезли в больницу.

Собравшиеся у здания правительства скандировали: "Позор!" и выражали недовольство в связи с обязательным тестированием.

"Хватит пропаганды, лжи, запугиваний вирусами, карантинов, полиции, армии и тысячных штрафов. Хватит насмехаться над нами, хватит попирать Конституцию Литвы!", – сказано в описании митинга.

Как в мае, так и сейчас участники митинга намерены требовать отставки правительства и мэра Вильнюса за репрессии в отношении отказывающихся от вакцинации жителей.

"Пусть в эксперименте участвуют, тестируются и прививаются только добровольцы, а этому правительству и мэру Вильнюса за насилие и репрессии (создания насильственных условий для тестирования и вакцинации, назначение штрафов, обещания отстранить от работы или уволить) уже пора уйти В ОТСТАВКУ, пока их не отправили в отставку люди", – требуют организаторы.

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