Историю названий вильнюсских улиц расскажут таблички на зданиях

В Вильнюсе появляется новая традиция – историю названий вильнюсских улиц расскажут таблички на зданиях под 1 номером. 24 июля такую табличку открыли на первом доме на улице Йокубо Ясинскё (завтра отмечают 260-й юбилей со дня его рождения), пишет madeinvilnius.lt.

"Мы часто спешим по улицам своего города и не задумываемся, почему та или иная улица носит такое название, какие истории кроются за этими названиями. А улицы Вильнюса богаты историями. Призываем жителей проявить любознательность, интересоваться окружением, получать знания. Круглые даты - отличный повод для оборудования табличек на улицах Вильнюса, постепенно их будет становиться все больше", – сказал мэр города Ремигииюс Шимашюс.

Повесить табличку в память о руководителе восстания 1794 года под предводительством Тадеуша Костюшко, генерал-лейтенанте, поэте Якубе Ясинском (1761–1794) (по-литовски Йокубас Ясинскис) предложил член Государственной комиссии исторической памяти Норбертас Черняускас.

Во время восстания Ясинский был комендантом Вильны, генеральным командующим повстанческими войсками в Великом княжестве Литовском. На Ратушной площади он провозгласил "Акт восстания Литовского народа".

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