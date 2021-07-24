Эстония поможет Литве устанавливать защитный барьер на границе с Беларусью

Эстония откликнулась на зов о помощи и Литвы и пришлет 100 км спиральной колючей проволоки для установки физического барьера на границе с Беларусью.

Об этом стало известно после беседы главы МВД Литвы Агне Билотайте с министром обороны Эстонии Калле Лаанетом.

Билотайте повторила, что ситуация на границе с Беларусью - не является обычным кризисом мигрантов, это организованная гибридная агрессия против Литвы и всего Евросоюза.

Она поблагодарила Эстонию за помощь.

Калле Лаанет отметил, что ситуация остается сложной из-за учений "Запад 2021".

"Литва - наш близкий союзник, поэтому наша задача - в кризисной ситуации оказать помощь немедленно. С 1 августа Эстония готова прислать три экипажа беспилотников, которые будут наблюдать за границей Литвы", – сказал министр обороны Эстонии.

По словам обоих министров, ЕС должен ввести санкции в отношении людей и компаний, организующих нелегальную миграцию из Беларуси в Литву.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали 2470 мигрантов – в 30 раз больше, чем в прошлом.

Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы.

В связи с ростом таких нарушений СОГГЛ укрепила охрану границы в Беларусью, ей на помощь пришли сотрудники других литовских ведомств, армия и работники пограничного агентства Frontex, а также эстонские пограничники.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило чрезвычайную ситуацию в государственном масштабе.

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