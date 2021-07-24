В Зарасай загорелся склад со старыми покрышками

24 июня утром на окраине Зарасай загорелся склад со старыми покрышками. Черный дым был виден на расстоянии нескольких километров.

О пожаре сообщили в 9.14 ч. В 9.20 ч. пожарные-спасатели уже работали на месте происшествия.

Зарасайским пожарным помогают коллеги из соседних населенных пунктов - Утены, Паневежиса. На месте происшествия работают восемь автоцистерн, ситуация под контролем.

По данным отдела координирования ситуации, открытого пламени нет, задымлена большая часть склада.

Склад принадлежит компании Torgita, занимающейся переработкой старой автомобильной резины.

На складе площадью 3000 кв. м в дыму около 500 кв. м.

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