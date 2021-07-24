Палангские пляжи усеяны водорослями: приходится доставать и из волос и из купальника

Многие литовцы мечтают хотя бы ненадолго поехать к морю. Только сейчас купание могут омрачить водоросли. Их немало не только на берегу, но и в воде. Одним это мешает, другие не обращают внимания. Однако многие согласны с тем, что неприятно, когда водоросли приходится вытаскивать из волос и купальных костюмов.

Несколько дней на Балтийском море были большие волны, поэтому много водорослей лежит на побережье. Однако отдыхающие говорят, что гораздо неприятнее то, что водорослей много в воде, они запутываются в волосах, попадают в купальники.

Девушка, которая почти месяц живет в Паланге (приехала из Каунаса), сказала, что уже видела водоросли. "Их приносят большие волны. Лучше, когда море чистое, но я купаюсь и тогда, когда есть водоросли. Неприятно, когда они вокруг ног опутываются", – сказала она.

Ее подруга из Мажейкяй сказала, что водорослей очень много, они запутываются в волосах, попадают под купальник, это неприятно.

Маргарита из Каунаса сказала, что не будет купаться из-за водорослей, поскольку это неприятно.

"Неприятно и у воды, хотя пока еще нет запаха", – сказала одна женщина, заметив, что купаться не планирует

Эколог Национального парка литовского взморья Эрландас Паплаускис сказал, что отдыхающие - причина появления этих водорослей.

"Большое количество водорослей - последствие "удобрения" моря азотофосфатами. Жители Вильнюса или Алитуса, или другого города "удобряют" ими море, покупая хлеб, который выращивают на удобряемых полях, используя стиральные порошки. От этого растут водоросли, и в будущем их станет больше. Маловероятно, что все жители используют порошки без фосфатов. А потом они приезжают к морю и удивляются - откуда водоросли?", – сказал эколог.

Он сказал, что это проблема не только Литвы, но и других стран Балтийского моря.

Паплаускис сказал, что водоросли разрастаются в теплое время суток, когда много света и тепла, вода прогревается сильнее.

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