Реакция на угрозы Лукашенко в связи с вооруженными мигрантами: мы готовы

Литовские службы называют Александра Лукашенко неадекватным, однако заверяют, что они готовы к любому повороту событий, сообщают журналисты ЛНК. Политики не исключают, что в случае появления вооруженных мигрантов, будут привлечены отряды быстрого реагирования. Защищать страну готова и армия.

Пока через границу проходят мирные жители – женщины с детьми и мужчины, которые не доставляют никаких хлопот. Однако, по словам Лукашенко, вскоре их сменят вооруженные мусульмане.

По его словам, мусульмане будут мстить Литве за ее отношение к мигрантам. Якобы литовские пограничники плохо относятся к беременным женщинам.

"После того как на Ближнем Востоке увидели все это, наши службы работают, чтобы не пропустить людей с оружием. А они рвутся сюда с оружием, и вы знаете, что это радикальные мусульмане, и это только начало. Я уже говорил, что потом пойдут вооруженные люди, и если такие люди, которые прошли войну в Сирию, окажутся у границы, они не только будут защищать беременных. Вы ведь понимаете, что там тогда будет", – сказал Лукашенко.

Председатель парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас сказал, что если в словах Лукашенко есть хотя бы капля правды, то этих людей могут вооружить только в Беларуси. "Это значит, что это возможно только при пособничестве режима", – сказал депутат.

Лукашенко очерняет литовских пограничников.

"Собрали 26 человек, в основном женщин и детей, отняли документы, порвали у них на глазах, отвели к границе с Беларусью, поставили в ряд как фашисты и заставили бежать, стреляя у них над головами", – заявил он.

Литовские пограничники назвали такие обвинения абсурдом. Но сейчас стараются укрепить силы СОГГ. "Мы пытаемся вернуть бывших работников, предлагаем им должности, определенные функции. Сейчас есть около 30 человек, которые хотели бы работать", – сказал заместитель главы СОГГ Видас Мачайтис.

Однако пограничники не склонны всерьез принимать угрозы Лукашенко. "Мы все оцениваем с точки зрения здравого смысла. Я бы не хотел сейчас что-то говорить, но на слова такого человека не хочется как-то реагировать", – сказал Мачайтис. По его словам, из-за этих угроз не будут предприниматься какие-то дополнительные меры.

"Мы укрепили наши позиции, мы сами достаточно хорошо вооружены", – сказал он.

По словам Кащюнаса, Литва готова к разного рода провокациям. "У пограничников есть спецотдел. Есть другие структуры МВД – Служба общественной безопасности, "Арас". Они готовы на случай провокаций. Если этого будет мало, у Литвы есть армия", – сказал Кащюнас.

Он убежден, что Лукашенко пытается заставить Литву сесть за стол переговоров.

"Когда ты насильно пытаешься усадить другую сторону за стол переговоров, это означает изменение внешней политики и политики безопасности, ограничение ее самостоятельности и суверенности. Это стратегическая линия, надо адекватно это оценивать", – сказал депутат.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис считает этом элементом шантажа, чтобы избежать новых санкций. С ним согласны и эксперты.

Лукашенко в мае этого года обещал наводнить Литву мигрантами и выполнил свое обещание.

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