В первый день "Праздника моря" его посетители забыли о масках и дистанциях

В Клайпеде проходят мероприятия "Праздника моря". В первый день праздничное шествие привлекло тысячи людей. О безопасной дистанции не было и речи, никто не надевал маски.

В шествии в этом году слонов не было, зато были служебные (полицейские) лошади, собаки и "огненный" грузовик пожарных-спасателей. В шествии участие приняли члены капитанского клуба, делегации портовых и других, связанных с портом компаний, экипажи яхт, коллективы вузов.

После шествия люди отправились в старый город. Никто о дистанции и не думал. Немногие знали, что в четверг в Клайпеде Covid19 заразились 28 жителей (в среду - 26, во вторник – 29, в понедельник – 17). Показатель заболеваемости за 14 дней составил 138 случаев на 100 000 жителей.

Организаторы праздника сказали, что обязали всех торговцев ходить в масках, надевать перчатки и использовать антисептик. Однако в пятницу никто эти требования не выполнял, маски не надевал.

Зато было немало желающих привиться. В Клайпеде есть два мобильных центра вакцинации. Очереди около них выстроились еще до открытия. В мобильных пунктах можно выбирать из вакцины Janssen, Pfizer и AstraZeneca.

Со вторника в Клайпеду стали приходить яхты-участники регаты Baltic Regatta 2021. Первыми пришли суда классов C и D, а в пятницу - класса 5A и 6B. Всего набережные украсили 22 яхты.

Несмотря на то, что из-за Covid-19 посещение яхт запрещено, россияне приглашают желающих на свою яхту Standart из Сантк-Петербурга. Правда, не бесплатно. Взрослые должны заплатить 4, а дети - по 2 евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!