Попавших в реанимацию детей нелегальных мигрантов передадут родителям

Двое попавших в реанимацию Алитусской больницы детей нелегальных мигрантов в скором времени будут переданы родителям, сообщил представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.

"Мы знаем, что в ближайшее время их передадут родителям, опасность миновала", – сказал Мишутис.

По его словам, ведется расследование по факту возможного отравления лекарственными препаратами по неосторожности.

Детей с Кабеляйской заставы привезли в Алитусскую больницу в четверг утром, сразу после того как они с родителями нелегально перешли границу Литвы. Родители сказали, что перед переходом границы люди в масках дали детям какие-то лекарственные препараты, чтобы они вели себя спокойные.

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Еще одну таблетку на всякий случай вручили родителям детей. Ее пограничники передали литовским врачам.

Замдиректора больницы Дмитрий Качурин сказал, что детям, скорее всего, дали психотропный препарат.

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