На терминал СПГ в Клайпеде пришел новый груз газа из Высоцка

BNS ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Erikas Skardžius

В пятницу на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл небольшой груз газа из России. Это уже 43-й такой груз в этом газовом году.

Газовоз Coral Favia прибыл из Высоцка, где находится завод российской компании "Новатэк", показывают данные порталов vesselfinder.com., myshiptracking.com и marinetraffic.com. Рано утром судно пришвартовалось у судна-хранилища терминала Independence. Эти небольшие суда доставляют грузы СПГ объемом 9,5-15 тыс. кубометров. В графике оператора терминала Klaipedos nafta также указано, что судно должно доставить 9,5 тыс. кубометров груза. За период с октября прошлого года, когда начался новый газовый год, в Клайпеду уже пришло и 15 крупных газовозов, которые обычно привозят около 140 тыс. кубометров СПГ. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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