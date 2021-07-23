Премьер-министр Литвы: вопрос внешнего порта сейчас "закрыт"

Вопрос строительства внешнего порта в Клайпеде сейчас не рассматривается, так как развитие порта намечается в его южной части, говорит премьер Литвы.

Ингрида Шимоните и министр транспорта Марюс Скуодис в пятницу посетили Клайпеду и осмотрели расширенный за последние годы залив Малку и перспективную южную часть, в которой в ближайшие годы планируются большие работы, сообщает Министерство транспорта.

"Обсуждавшийся долгое время вопрос Клайпедского внешнего морского порта сейчас решен и "закрыт". Приоритетом для правительства является развитие южной части порта, формирование новых портовых территорий, и это будет значительный шаг в плане повышения конкурентоспособности морского порта и региона", - сказала для пресс-релиза И. Шимоните.

В 2019 году сообщалось, что внешний морской порт можно было бы построить в северной части нынешнего порта, однако для этого нужно выполнить стратегическую оценку последствий для окружающей среды и взвесить две альтернативы - в районе Мелнраге и в зоне Швянтойи-Бутинге. Расчеты показывали, что проект может стоить около 800 млн евро.

После углубления залива Малку до 14,5 метра и реконструкции большей части его причалов терминалы уже могут принимать крупные межконтинентальные суда - их строители приобрели крупнейший плавучий док в странах Балтии. Общая стоимость проектов инфраструктуры залива Малку достигает 123 млн евро, из них 27,6 млн евро профинансировано на средства Евросоюза.

Планируется, что за островом Кяулес Нугара будет сформирована новая территория примерно в 70 га, а единая линия набережной составит порядка 1300 метров. Здесь будут построены южные ворота порта, могут появиться причалы для малых и круизных судов, а также для судов внутренних вод.

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