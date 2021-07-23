В Девянишкес продолжаются протесты против поселения нелегальных мигрантов

Больше 100 человек 23 июля в Девянишкес требовали не размещать в городке нелегальных мигрантов, сообщает с места событий корреспондент BNS.

"Придет время, и вся Литва будет плакать из-за того, что сейчас происходит", – сказала BNS организатор акции 62-летняя Люба Поляк. Она выступает против размещения мигрантов вблизи гимназии.

Люди пришли на акцию протеста с плакатами "Нет учреждению центра для беженцев в Девянишкес", "Нет, нарушению прав жителей Девянишкес", "Услышьте жителей Девянишкес". В руках у участников акции не только плакаты, но и флаги Литвы.

У места, где проходит акция стоят тракторы с литовскими флажками.

Протест проходил в ожидании визита генкомиссара полиции Ренатаса Пожелы и вице-министра внутренних дел Виталиюса Дмитриеваса.

В Девянишкес живет меньше тысячи жителей. Здесь планируют поселить несколько сотен мигрантов.

Несколько дней назад жители городка протестовали у здания МВД в Вильнюсе. Министр Агне Билотайте обещала им забор и постоянную охрану.

"Я сделаю все для обеспечения безопасности. Обещаю", – сказала министр. Прошло несколько дней, никаких заборов около здания школы, где хотят поселить мигрантов, не появилось.

Жители говорят, что сейчас все делают не с того конца, в здании делают ремонт, туда свозят кровати и матрасы.

"Когда все привезут, будет поздно что-то предпринимать", – сказал местный житель.

Жители боятся за свою безопасность.

"Билотайте сказала, что они за пределы центра не выйдут. Сейчас они живут в Пошконяй. Там они с охраной ходят и в магазины", – сказала одна женщина.

Здание, в котором планируют поселить мигрантов, находится в центре городка. Оно находится в нескольких десятках метров от гимназии.

"Я не пущу своего ребенка в школу", – сказала ЛНК жительница городка.

"Как оставить детей на детских площадках... Есть и старые, одинокие люди. Мы все работаем. Стараемся как-то прожить", – со слезами на глазах говорила другая женщина.

Директор гимназии также боится такого соседства, и считает, что будет опасно выпускать детей из здания. Она уже обратилась в МВД и Министерство образования.

"Дети могут выбегать на улицу и на какие-то провокации отвечать разными жестами. Мы будем бессильны, если будут какие-то провокации", – сказал директор гимназии Ryto Лолита Микалаускене.

Пограничники обещают поставить забор в ближайшие дни. И никто не планирует отказываться от планов в связи с размещением в этом здании нелегалов. "Нет. Мы пытаемся договориться с общиной", – сказал вице-министр внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс, заметив, что разногласия бывают везде.

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