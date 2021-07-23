Литва дарит Грузии 15 000 доз вакцины AstraZeneca

Литва дарит Грузии 15 тыс. доз вакцины AstraZeneca от коронавируса, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

По информации ведомства, вакцины были выделены после того, как Грузия обратилась за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Пандемия COVID-19 давно перешла границы конкретных государств или континентов, поэтому мы чувствуем обязанность помочь странам, которые не получают постоянных партий вакцин в борьбе с этой коварной болезнью", – утверждает министерство.

У Литвы почти 230 тыс. доз вакцины Vaxzevria производства компании AstraZeneca: 194,7 тыс. доз находятся на складе Центра экстремальных для здоровья ситуаций, еще 33 тыс. неиспользованных доз находятся в центрах вакцинации. Кроме того, еженедельно в Литву поступают новые партии Vaxzevria.

Литва в целом планирует выделить 200 тыс. доз вакцины от коронавируса странам Восточного партнерства. 100 тыс. доз вакцины планируется выделить Украине, 11 тыс. – Молдавии, 15 тыс. – Грузии. Еще 20 тыс. доз AstraZeneca планируется выделить Тайваню.

Ранее Литва уже дарила вакцины Тайваню, на этой неделе министр здравоохранения Арунас Дулькис подтвердил, что Литва также подписала соглашение с Норвегией, чтобы обменять имеющиеся вакцины Pfizer на недостающие в Литве Janssen.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от COVID-19 привиты 1 млн 336 тыс. 272 человек, полностью привиты – 1 млн. 200 тыс. 803.

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