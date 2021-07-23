Эксперт призывает не испытывать иллюзий по поводу Украины после завершения Nord Stream 2

После того, как США и Германия достигли компромиссного соглашения по завершающейся прокладке в Балтийском море газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2), литовский эксперт в сфере энергетики Ромас Шведас сомневается в обещании Берлина помочь сохранить транзит российского газа через Украину и ввести санкции в отношении Москвы, если последняя решит злоупотреблять доминирующим положением.

"Я считаю, что когда будет завершен "Северный поток 2", Украина просто станет не нужна России. И не нужно питать какие-то иллюзии, что все еще будут стараться сохранить транзитное соглашение с Украиной", – комментировал BNS бывший замминистра энергетики Литвы Р. Шведас.

В представленном в среду соглашении США и Германии предусматривается, что Вашингтон отказывается от намерений вводить санкции в отношении участников "Северного потока 2", однако возможность санкций в отношении Москвы остается, если Россия будет использовать газопровод как средство энергетического давления. В соглашении также предусмотрено стремление сохранить поток транзита газа через Украину.

Nord Stream 2 вдвое увеличит мощность коридора экспорта российского газа из России в Германию, а это позволит Москве исключить Украину как государство транзита российского газа, получающее за это миллиарды евро.

Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить на срок до десяти лет договор о транзите газа через Украину, который должен истечь в конце 2024 года, несмотря на старт Nord Stream 2.

Лектор Института международных отношений и политических наук Р. Шведас утверждает, что условия соглашения, на основе которых Германия обязуется вместе с США оказывать давление на Россию с целью сохранения транзита через Украину, являются "фасадной позицией".

"Просто Украина будет уже не нужна, и здесь стремление Германии попытаться сохранить этот десятилетний (транзит – BNS) или применять санкции, если увидит, что Россия злоупотребляет своим доминирующим положением, и тому подобное, по-моему мнению, это официальная позиция, фасад", – считает эксперт.

Он добавил, что поскольку Берлин пообещал Украине Фонд "зеленой" энергетики в миллиард долларов (около 850 млн евро), Киев должен сконцентрироваться именно на этих средствах, чтобы обеспечить безопасность энергопоставок.

"И я бы пожелал Украине максимально эффективно использовать эти средства, свою атомную энергетику и иметь как можно меньше дел с кремлевскими компаниями, начать самостоятельную работу", – сказал он.

Прокладка второй линии "Северного потока-2" должна быть завершена в течение лета этого года. По нему будет доставляться 60 млрд кубометров газа в год.

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