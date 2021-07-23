За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 51,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней за сутки несколько выросла и составила 1,8%.

От коронавируса в Литве скончались 4409 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9007 смертей.

В связи с дальнейшим увеличением числа случаев коронавируса, Литва из первой желтой зоны риска (B1) перешла во вторую желтую зону (B2).

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Литовская национальная система определения цветовой зоны базируется на количестве новых случаев на 100 тыс. жителей за последние 14 дней и доле положительных тестов за последние семь дней. Она была утверждена в феврале как часть плана карантинных послаблений.

Зеленый A сценарий действует, когда на 100 тыс. жителей приходится менее 25 случаев, а доля положительных тестов ниже 4%. В нее Литва вошла 30 июня.

Желтый B сценарий разделен на вариант B1, когда имеется 25–50 случаев на 100 тыс. жителей и менее 4% положительных тестов, и B2, когда на 100 тыс. жителей приходится 50–100 случаев.

Красный C и черный D - сценарии вводятся, когда число новых случаев превышает соответственно 100 и 500 на 100 тыс. жителей.

Ранее с этими цветовыми показателями тесно связывались конкретные ограничения, однако в последнее время представители правительства акцентируют, что более строгие меры будут связаны, прежде всего, с заполнением больниц.

За минувшие сутки было сделано 5939 молекулярных (ПЦР) и 3990 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 280 тыс. 541 человек, за сутки несколько выросло число все еще болеющих - 1353.

От коронавируса в Литве скончались 4409 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9007 смертей.

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