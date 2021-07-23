Коронавирус в Литве: 233 новых случая, никто не умер

За минувшие сутки в стране было выявлено 233 новых случая коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил в пятницу Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 51,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней за сутки несколько выросла и составила 1,8%.

От коронавируса в Литве скончались 4409 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9007 смертей.

В связи с дальнейшим увеличением числа случаев коронавируса, Литва из первой желтой зоны риска (B1) перешла во вторую желтую зону (B2).

Литовская национальная система определения цветовой зоны базируется на количестве новых случаев на 100 тыс. жителей за последние 14 дней и доле положительных тестов за последние семь дней. Она была утверждена в феврале как часть плана карантинных послаблений.

Зеленый A сценарий действует, когда на 100 тыс. жителей приходится менее 25 случаев, а доля положительных тестов ниже 4%. В нее Литва вошла 30 июня.

Желтый B сценарий разделен на вариант B1, когда имеется 25–50 случаев на 100 тыс. жителей и менее 4% положительных тестов, и B2, когда на 100 тыс. жителей приходится 50–100 случаев.

Красный C и черный D - сценарии вводятся, когда число новых случаев превышает соответственно 100 и 500 на 100 тыс. жителей.

Ранее с этими цветовыми показателями тесно связывались конкретные ограничения, однако в последнее время представители правительства акцентируют, что более строгие меры будут связаны, прежде всего, с заполнением больниц.

За минувшие сутки было сделано 5939 молекулярных (ПЦР) и 3990 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 280 тыс. 541 человек, за сутки несколько выросло число все еще болеющих - 1353.

От коронавируса в Литве скончались 4409 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9007 смертей.

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