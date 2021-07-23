Литва планирует передать Грузии 15 тысяч доз вакцины AstraZeneca

В пятницу в Вильнюсе планируется передать Грузии 15 тыс. доз вакцины AstraZeneca от коронавируса.

Сегодня в Литву прибывают представители Грузии, которые вывезут подаренные этой стране Литвой вакцины.

Литва в целом планирует выделить 200 тыс. доз вакцины от коронавируса странам Восточного партнерства. 100 тыс. доз вакцины планируется выделить Украине, 11 тыс. – Молдавии, 15 тыс. – Грузии. Еще 20 тыс. доз AstraZeneca планируется выделить Тайваню.

Грузия единственная из государств Восточного партнерства предусмотрела самостоятельный вывоз вакцин. В данный момент министерство завершает закупки, связанные с доставкой вакцин в Украину и Тайвань, поэтому ожидается, что эти партии отправятся во второй половине следующей недели. С Молдавией договор передачи еще согласуется.

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