Ландсбергис по телефону еще раз попросил главу МИД Ирака решать проблему воздушного сообщения с Минском

В четверг, 22 июля, вечером глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис по телефону говорил с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном и еще раз призвал его решать проблему воздушного сообщения с Минском, который стал путем нелегальной миграции.

Ландсбергис высказал глубокую озабоченность в связи с информацией о том, что с августа планируют увеличить число авиарейсов в Минск в два раза. По словам министра, иракский коллега пообещал в ближайшее время выяснить мотивы такого решения иракских авиалиний и заверил, что на просьбу Литвы прислать делегацию экспертов реакция последует.

"Я еще раз повторил, что любое участие в преступных схемах белорусского режима наносит вред репутации Ирака как страны которая заявила о намерениях идти путем демократии и мирa. Решительных действий в борьбе с организаторами преступной сети перевозки нелегальных мигрантов со стороны Ирака ждет не только Литва, но и Евросоюз", - сказал Ландсбергис.

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