На рынке труда Литвы появилась еще одна проблема: критическая нехватка квалифицированных работников

По данным Службы занятости на июнь 2021 года, в Литве было 60 600 вакансий, на треть больше, чем в апреле. Специалисты говорят, что в Литве критически не хватает квалифицированных работников.

Предполагают, что эту проблему могло бы решить более тесное сотрудничество между профтехучилищами и работодателями.

"Такой дисбаланс между спросом и предложением обусловлен низкой квалификацией безработных или профессиональным опытом, который не востребован на рынке в Литве, нехваткой знаний, неумением работать на компьютере, низкой мобильностью. Трудоустройство молодежи ограничено отсутствием необходимой квалификации и опыта", – сказала глава Службы занятости Инга Балнаносене, заметив, что выход из этой ситуации должны искать профтехучилища вместе с бизнесом.

Она считает, что работодатели должны участвовать в подготовке и совершенствовании учебных программ, тогда они получат необходимые кадры.

Президент Литовской ассоциации профессионального обучения Витаутас Зубрас сказал, что школы готовы к сотрудничеству, но не всегда знают, как к этому идти. Он считает, что нужно больше мероприятий, которые будут поощрять партнерство между бизнесом и учебными заведениями.

Зубрас сказал, что проблему можно было бы решать путем предоставления места для практики молодежи и ее трудоустройства.

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