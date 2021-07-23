Мужчина надеялся вернуть 5000 евро, но вместо этого получит надбавку к пенсии в размере 20 евро

Каунасец, который с июня вышел на пенсию, надеялся получить накопленную в пенсионных фондах сумму - 5000 евро, однако из-за того, что он накопил больше, денег ему не выплатили. Вместо этого он будет получать по 20 евро к пенсии ежемесячно.

"Это насмешка над людьми. Как так можно?" – возмущался мужчина. В свою очередь представители Avivа и "Содры" сказали, что все законно.

64-летний клиент Aviva 5 февраля 2021 года обратился в фонд с просьбой остановить отчисления в пенсионный фон. На его счету было 4930 евро. Однако после его обращения деньги в фонд были переведены еще дважды (в феврале и в марте по 19,26 евро).

Выяснилось, что 12 июня, когда он вышел на пенсию, на его счету было 5038 евро. Это значит, что вместо всей суммы он будет получать надбавку к пенсии в размере 20 евро в течение 20 лет. "Что такое будут эти 20 евро через 20 лет?" - вопрошает мужчина.

Пресс-секретарь "Содры" Донатас Янкаускас сказал, что сумма в 5000 евро установлена в законе о пенсионном накоплении.

Представитель Avivа Мартина Алёните-Стеблецовене рассказала, почему после подачи заявки, на счет мужчины дважды перевели деньги: "По закону о дополнительном пенсионном накоплении, переводы останавливают с 1 дня календарного месяца, но не раньше, чем через 30 дней после регистрации заявки в "Содре". Мы должны подать заявку в течение 3 рабочих дней, в течение 3 рабочих дней "Содра" ее регистрирует. Мы такие заявки передаем сразу же", – сказала она.

Поскольку клиент обратился в Avivа 5 февраля, переводы были остановлены только с 1 апреля.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!