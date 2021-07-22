Двое детей пересекших границу мигрантов доставлены в реанимацию: в Беларуси люди в масках якобы дали по две таблетки

Двоих детей нелегальных мигрантов после перехода границы увезли в реанимацию, сообщает СОГГ.

По данным СОГГ, малолетних детей в реанимацию увезли с Кабеляйской заставы после того, как в четверг утром они с родителями перешли границу Беларуси и Литвы. Родители сказали пограничникам, что перед переходом детям дали успокоительные таблетки. По словам взрослых мигрантов, таблетки детям дали люди в масках, которые проводили нелегалов до границы с Литвой.

В четверг утром пограничники Кабеляйской заставы задержали в Варенском районе 11 граждан Ирака и 4 граждан России (чеченцев). "Всех иностранцев доставили на заставу. На заставе взрослые мигранты сообщили, что их дети плохо себя чувствуют. Дети были вялыми, не контактировали с другими людьми. Пограничники вызвали скорую. Врачи увезли детей в Алитусскую больницу и поместили в реанимации", – сказано в сообщении СОГГ.

Сейчас состояние детей оценивается кка стабильное, их жизни угроза не грозит.

Родители детей рассказали пограничникам, что перед переходом границы, сопровождавшие их до границы люди в масках дали детям по две таблетки. После этого мигранты перешли границу Литвы. Таблетки детям дали, чтобы они были спокойнее и не помешали переходу через границу.

Еще одну таблетку дали родителям, чтобы они дали ее детям во время перехода по территории Литвы. Эту таблетку пограничники передали врачам.

В Литву из Беларуси в этом году незаконно пришли 2300 нелегальных мигрантов. Литовские политики считают, что это организованная режимом соседней страны против Литвы.

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