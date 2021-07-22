Исследование показало печальную правду: сколько людей в Литве во время пандемии отказались от лечения

Каждый третий житель Литвы во время пандемии отказался от медицинского лечения из боязни заразиться коронавирусом, показали результаты исследования Kantar "Барометр COVID-19". Это показало, что за последний год серьезно пострадала профилактика здоровья жителей.

По данным исследования, в последние 12 месяцев каждый третий житель (около 32%) отказался от лечения из-за страха перед COVID-19.

"Особенно ясно эта тенденция просматривается в возрастной группе 55–65 лет, а также среди тех, кто считается себя в небезопасности во время пандемии и в числе получателей небольших доходов. Люди с небольшими доходами могли отказаться от визита к врачам из-за больших расходов на поездку к врачу. Меньше от медицинских услуг отказывались люди, выполняющие физическую работу, рабочие и водители – эти люди меньше всего тревожились из-за коронавируса", – сказала директор Kantar Рената Садунишвили.

Снижение внимания к здоровью фиксируют и медучреждения. По данным Института гигиены, во время карантина больше чем на треть (36%) снизилось число контактных визитов к врачам. По данным Больничной кассы, не использована треть из 8,4 млн. евро, выделенных на превентивные программы.

Есть опасения, что это приведет к росту хронических заболеваний. По словам организации, объединяющей пациентов, Виды Аугустинене, в карантин люди не ходили к врачам сначала из-за ограничений и страха, а сейчас подключилась привычка откладывать визит и формирование очередей.

Больничная касса сейчас финансирует 5 программ по превенции болезней, бесплатно тестирует и прививает от COVID-19, прививает детей и взрослых.

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