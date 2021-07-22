Глава МИД Литвы: для разрешения миграционного кризиса важен единый месседж политиков

Для разрешения миграционного кризиса важен единый месседж литовских политиков потенциальным приезжим, говорит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя высказанную ранее президентским офисом критику поправок к закону о положении мигрантов.

"Я считаю, что на сегодняшний день главным фактом является то, что президент подписал, и у нас есть действующий закон. Я говорил, что на этом этапе очень важно то, что все мы - политики, публичные лица - говорим, поскольку наши слова тут же переводятся на английский, арабский, курдский языки, они распространяются и могут действовать как дополнительное приглашение приехать или как средство сдерживания - лучше не ехать", - сказал министр журналистам в четверг.

"Независимо от того, к какой партии мы принадлежим или где мы находимся на политическом поле, мы должны договориться, что направим единый месседж, что приехать в Литву и Европейский союз (ЕС) можно только легально", - сказал он.

Г. Ландсбергис не исключил возможности исправления закона осенью.

Президент Гитанас Науседа в среду подписал поправки, которые сужают права нелегальных мигрантов, однако отметил, что права просителей убежища не должны ограничиться больше, чем это необходимо, и обращает внимание Сейма на то, что недостатки этого закона должны быть исправлены в ближайшее время.

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