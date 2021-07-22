Смильтине хотят сделать курортом, но такая идея у многих вызывает смех

Появления нового курорта на литовском взморье придется подождать. Даже после того, как эту идею поддержали некоторые депутаты, решение вопроса не сдвинулось ни на йоту. Выясняется, что сами клайпедчане не готовы сделать все необходимое для этого.

Отдохнуть в Смильтине каждый день на пароме едут тысячи клайпедчан и отдыхающих из других городов. Зимой большинство ездит в Морской музей и дельфинарий, а летом - на пляжи. Отдыхающих привлекает чистая вода и мягкий песок. Однако для получения статуса курорта песка и воды мало. Похоже, до появления нового курорта пройдет не год и не два, а может даже 10 лет.

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Депутат Кястутис Масюлис, поддерживающий идею основания курорта в Смильтине, сказал, что это место рядом с городом, с ним хорошее сообщение, там есть красивая природа, мое и песок, можно добыть геотермальную воду, но пока это запущенное место, которое больше напоминает Калининград, чем Ниду.

"Наши курорты сейчас переполнены, из-за этого растут цены, снижается качество, а часть людей просто больше не ездит на литовское взморье. Смильтине может стать еще одним курортом (...)", – сказал депутат, заметив, что развитие Смильтине тормозит бюрократия.

У Смильтине немало хозяев - Национальный парк Куршского залива, Клайпедский муниципалитет, Кретингское лесничество, ГК Kelių priežiūra.

В Смильтине место жительства декларировали 100 клайпедчан. Староста Смильтине Инга Дайлидене сказала, что жители давно просят привести это место в порядок. "Несколько лет назад мы просили муниципалитет привести в порядок дорогу. Но нам велели обращаться в лесничество. Мне кажется и сейчас остается в силе бюрократический взгляд – не мое, вот и не будут делать", - рассказала она, заметив, что эти разные хозяева Смильтине никак не могут договориться между собой, поэтому, например, не решается проблема туалетов и нехватки мусорных контейнеров.

Узнав о том, что снова говорят о курорте в Смильтине, глава дирекции Национального парка Куршского залива Аушра Фесер с улыбкой сказала: "Переправляешь на пароме, и никаким курортом не пахнет".

Здесь ничто не изменилось с советских времен, нет даже элементарных удобств - ни городского водопровода, ни канализации, об отоплении жители также заботятся сами. Поэтому Фесер считает, что даже с Калининградом сравнивать Смильтине несправедливо, там городки у моря ухоженные.

Но саму идею Фесер приветствует.

Однако самый большой тормоз в решении этого вопроса - Клайпедский муниципалитет.

В соответствии с постановлением правительства от 2006 г. в населенном пункте, претендующем на статус курорта, должны быть следующие инженерные сети и коммуникации: холодная и горячая вода, отопление; электричество и телекоммуникации; канализация; сеть дорог и тротуаров; система транспорта, гарантирующая сообщение; место зарядки электромобилей; велосипедные и пешеходные дорожки; общественные туалеты; пляжи, отвечающие требованиям министра здравоохранения; лыжные трассы или пристани или прогулочные тропы с арендой инвентаря; благоприятный для здоровья микроклимат; план гармоничного движения в городе со стоянками (Park & Ride, Bike & Ride), аренда велосипедов (Bike sharing), пункты ремонта велосипедов, места парковки велосипедов.

А главное - Клайпедский муниципалитет обязан утвердить новый план города, чтобы отделить Смильтине. Это не сделано и представляет самую большую проблему.

Кроме того, на курорте должна быть своя полиция и медучреждение. В данном случае полиция и поликлиника находятся в Клайпеде.

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