Министр энергетики: у белорусского электричества не будет никакой возможности попасть в Литву

В связи с тем, что правительственная комиссия утвердила новые правила торговли электроэнергией с третьими странами, министр энергетики Литвы говорит, что после проведения их в жизнь у белорусской электроэнергии не будет никакой возможности попасть на рынок Литвы и других стран Балтии.

"С началом проведения этих средств в жизнь не должно быть ни малейшей возможности попадания электроэнергии из Беларуси. Сейчас электроэнергия не поступает, потому что Украина не участвует в сделках по обмену и не покупает белорусскую электроэнергию. Но с приближением отопительного сезона могут быть различные изменения и в той же Украине, и для того, чтобы у нас в руках были все рычаги, нам нужно провести эти решения в жизнь", - сказал BNS Дайнюс Крейвис.

По его словам, новые правила торговли будут распространяться на управление физической пропускной способностью между Литвой и Беларусью, "его возвращение от системы БРЭЛЛ в наши руки": "Физическая пропускная способность будет установлена такая, какая обеспечит выполнение "антиостровецкого" закона, чтобы белорусская электроэнергия не попадала на рынок Литвы".

Кроме того, по словам Д. Крейвиса, принято и несколько других решений, которые по причине конфиденциальности комментировать он не может.

"В течение пары ближайших месяцев начнется претворение этих решений в жизнь, и мы информируем о них СМИ", - добавил он.

Новые правила в четверг утвердила возглавляемая премьером Ингридой Шимоните правительственная комиссия по синхронизированию электросетей с Западом и координированию так называемых "антиостровецких" мер.

Литва прекратила импорт электроэнергии из Беларуси с ноября прошлого года, когда Белорусская АЭС начала вырабатывать электроэнергию. Однако белорусская электроэнергия попадает на рынок стран Балтии, когда торговля ею как российской осуществляется на Рижской бирже, поэтому после утверждения Литвой новых правил импорт из России в Латвию заметно сократится.

Литовские должностные лица говорят, что с марта белорусская электроэнергия в принципе больше не попадает в Литву и Беларусь не получает за нее деньги. Однако с начала года и по сегодняшний день литовские потребители заплатили за нее около 16 млн евро.

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